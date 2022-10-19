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Купол Большой мечети Исламского центра Джакарты рухнул во время пожара

19 октября 2022 21:33
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Пожар начался, когда рабочие, ремонтирующие крыши мечети, вели работы с применением искрообразующеих инструментов.

Купол Большой мечети Исламского центра Джакарты рухнул во время пожара, вызвав панику среди жителей этого района в среду, сообщает агентство ANTARA, передает РИА Новости.

"Мы получили информацию о возгорании в три часа дня по местному времени. Мы немедленно направили на место сотрудников", — подтвердили власти провинции Северная Джакарта.

Пожар начался, когда рабочие, ремонтирующие крыши мечети, вели работы с применением искрообразующеих инструментов. "Из-за сильного ветра искры попали на легковоспламеняющиеся материалы, и огонь быстро распространился", — заявил порталу представитель мечети. - Пока не известно, есть ли пострадавшие в результате инцидента, однако огонь до сих пор потушить не удалось".

По данным ANTARA, что к тушению пожара были привлечены десятки силовиков.

 

Фото:   AFP 2022 / Ahmad Tri Hawaari / РИА Новости

 

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