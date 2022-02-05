Крупный астероид пролетит мимо Земли

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Астероид под названием 138971 (2001 CB21) в следующем месяце пролетит относительно близко от Земли. Об этом 2 февраля сообщило издание Newsweek со ссылкой на слова ученых Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Диаметр астероида оценивается примерно в 1,3 км футов, что в четыре раза больше высоты Эйфелевой башни.

Примерная дата прохода астероида 2001 CB21 вблизи планеты Земля — 4 марта, 3:00 часа утра по восточному времени (11:00 мск).

Скорость его полета составит более 43 130 км/ч.

При этом ученые утверждают, что, хотя астероид классифицируется Центром изучения объектов, сближающихся с Землей, (CNEOS) NASA как «потенциально опасный», он вряд ли столкнется с нашей планетой в обозримом будущем.

«Хотя его прохождение мимо Земли в следующем месяце названо «близким сближением», на самом деле астероид будет находиться на расстоянии более трех миллионов миль в ближайшей точке, что более чем в 10 раз дальше от нас, чем Луна», — отметили специалисты.

Астериод впервые обнаружил 30 января астроном из проекта «Виртуальный телескоп» в Италии Джанлука Маси. Он сделал снимок CB21 2001 года с помощью наземного телескопа, когда тот находился на расстоянии более 34,6 млн км от Земли, сообщают "Известия".