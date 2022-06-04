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Корабль New Shepard совершил очередной суборбитальный полет с космическими туристами на борту

4 июня 2022 18:23
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Полет продлился в общей сложности чуть больше 10 минут.

Американская компания Blue Origin успешно провела в субботу очередной суборбитальный полет своего корабля New Shepard с шестью туристами на борту. Трансляция велась на сайте компании, передает ТАСС.

Запуск с космодрома в районе города Ван-Хорн (штат Техас) состоялся в 08:26 по местному времени (16:26 мск), после чего корабль поднялся на высоту порядка 100 км, на которой пассажиры оказались в состоянии невесомости. Незадолго до этого от корабля отделилась ступень ракеты-носителя, которая в автоматическом режиме приземлилась на космодроме. New Shepard спустя несколько минут также совершил посадку при помощи парашютов. Полет продлился в общей сложности чуть больше 10 минут.

Изначально запуск корабля планировалось осуществить 20 мая, однако за два дня до старта специалисты Blue Origin выявили проблемы в работе одной из резервных систем и были вынуждены отложить полет в целях предосторожности.

Запуск стал пятым полетом New Shepard с туристами на борту. Предыдущие состоялись в июле, октябре, декабре 2021 года, а также 31 марта текущего. Компания не раскрывает, во сколько обходится желающим путешествие. В этот раз в суборбитальное пространство отправились инвестор Эван Дик, предприниматели и искатели приключений Хэмиш Хардинг, Джейсон Робинсон и Виктор Весково, бывшая сотрудница NASA Катя Эчазаррета, а также инженер из Бразилии Виктор Корреа Эспанья. Дик уже один раз летал на этом корабле - в декабре. 26-летняя уроженка города Гвадалахара Эчазаррета, инженер по профессии, стала, как подчеркивает Blue Origin, "первой родившейся в Мексике женщиной и самой молодой американкой, побывавшей в космосе".

Весково - мировой рекордсмен по одиночному погружению в Марианскую впадину: в мае 2019 года он опустился на глубину 10 928 метров. Хардинг в июле 2019 года в составе международного экипажа установил мировой рекорд по скорости облета Земли на самолете Gulfstream G650ER с пересечением Северного и Южного полюсов - 46 часов 39 минут. В прошлом году он погрузился вместе с Весково в двухместном батискафе на дно Марианской впадины.

Во время первого полета New Shepard с пассажирами на борту 20 июля 2021 года среди них был владеющий Blue Origin миллиардер Джефф Безос.

 

Фото:   соцсети

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