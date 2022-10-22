Компартия Китая внесла в свой устав положение о противодействии независимости Тайваня

90

Делегаты XX съезда Коммунистической партии Китая одобрили в субботу внесение в Устав политсилы положения о противодействии независимости Тайваня. Об этом говорится в тексте соответствующей резолюции, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Всесторонне, четко и непоколебимо претворять в жизнь курс "одна страна - две системы", решительно пресекать и сдерживать сепаратистские силы, выступающие за так называемую "независимость Тайваня", - сказано в документе.

Поправки в Устав Компартии Китая включают задачу по преобразованию армии страны в одну из сильнейших в мире, говорится в резолюции. "Съезд одобряет внесение в устав партии следующих дополнений: неизменно проводить армейское политическое строительство, укреплять армию за счет реформ, научно-технологических достижений и высокопрофессиональных кадров, управлять армией на основе закона, превратить народную армию Китая в вооруженные силы передового мирового уровня", - сказано в документе.