Комета ATLAS разрушилась при сближении с Солнцем

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Комете C/2024 S1 (ATLAS) не удалось достигнуть яркости в минус пять звездной величины из-за траектории движения, слишком близкой к Солнцу, пишет Смотрим.

Жители северного полушария Земли не увидят комету C/2024 S1 (ATLAS), она разрушилась после сближения с Солнцем 28 октября. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

Жители России и других стран северного полушария смогли бы наблюдать комету ATLAS невооруженным взглядом даже днем, если бы она достигла яркости в минус пять звездной величины. До этого ее можно было наблюдать только с южного полушария в телескоп.