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КНДР закрепила статус ядерного государства

9 сентября 2022 09:22
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КНДР закрепила статус ядерного государства

Верховное народное собрание КНДР приняло "Закон о политике в сфере ядерных сил", который юридически закрепил статус ядерного государства. Также КНДР подчеркнула, что не будет вести переговоры по денуклеаризации, поскольку обладание ядерным оружием является ее законным и неотъемлемым правом. С соответствующим заявлением выступил лидер страны Ким Чен Ын, сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).

В законе содержатся пункты о структуре и командовании ядерными силами, о целях, об условиях использования ядерных сил и порядке принятия соответствующего решения.

В частности, в нем указывается, что КНДР, будучи "ответственной ядерной державой", не станет передавать другим странам ядерное оружие, не станет делиться ядерными технологиями, оборудованием и материалами для его производства, пишет ТАСС.

Выступая на заседании Верховного народного собрания КНДР, Ким Чен Ын подчеркнул, что обладание ядерным оружием является законным и неотъемлемым правом его страны, в связи с чем Пхеньян не намерен вести никакие переговоры по денуклеаризации. "Мы не намерены отказываться от ядерного оружия. Новый закон делает невозможными переговоры по денуклеаризации", - сказал он..

 

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