Китай вернет из США панду-посланника дружбы

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Большая панда по кличке Я Я, прожившая в США 20 лет, в ближайшие несколько дней вернется на самолете в Китай, сообщили в понедельник в государственном управлении лесного и степного хозяйства КНР.

Как следует из сообщения, опубликованного в официальном аккаунте управления в социальной сети WeChat, самку погрузят в самолет и доставят до Шанхая на востоке Китая.

Панда Я Я родилась в Пекинском зоопарке 3 августа 2000 года. В апреле 2003 года ее вместе с пандой по кличке Лэ Лэ передали в зоопарк Мемфиса в качестве посланников дружбы, пишет РИА Новости.

Изначально соглашение о пребывании Я Я в США было рассчитано на 10 лет, но в 2013 году оно было продлено еще на 10 лет. В декабре 2022 года было объявлено, что КНР вернет Я Я на родину по истечении двух десятилетних сроков. Ранее в апреле в зоопарке Мемфиса прошло прощание с Я Я.

В феврале этого года группа экспертов из Китая прибыла в зоопарк Мемфиса, на месте специалисты проверили здоровье Я Я. Эксперты обнаружили у панды выпадение шерсти, вызванное кожными заболеваниями. В целом же у Я Я был хороший аппетит, нормальные показатели стула, стабильный вес. В ходе обсуждения проблемы с выпадением шерсти, китайские специалисты изложили американской стороне ряд требований и рекомендаций в по кормлению панды. В настоящее время вес и здоровье Я Я «относительно стабильны».

Большая панда — неофициальный символ Китая. Всего в мире насчитывается 1,6 тысячи панд, главным образом в провинции Сычуань. В неволе за пределами Китая в настоящее живут только около трех десятков панд — в частности, в России, Австрии, Австралии, Германии, Испании, США, Таиланде и Японии.

Фото: pxhere.com