Китай успешно вывел на орбиту научно-исследовательский спутник "Гуанму"

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Китай в пятницу при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-6" успешно вывел на орбиту научно-исследовательский спутник "Гуанму", говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC), передает РИА Новости.

Пуск был осуществлен в пятницу в 10.19 по местному времени (5.19 мск) с космодрома "Тайюань" в провинции Шаньси на севере Китая, спутник успешно вышел на заданную орбиту, запуск был признан успешным.

Спутник "Гуанму" был разработан Китайской академией наук и стал первым в мире научным спутником, предназначенным исключительно для обслуживания целей Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

При помощи спутника "Гуанму" можно будет детально определять объемы энергопотребления в районах с интенсивной деятельностью человека, структуру населенных пунктов и прибрежной среды, чтобы обеспечить информационную поддержку для показателей устойчивого развития, которые характеризуют взаимодействие между человеком и природой.

Фото: REUTERS / Carlos Garcia Rawlins / РИА Новости