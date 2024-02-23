Китай примет меры по защите своих фирм от санкций

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Официальный Пекин предпримет все возможные меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний. Соответствующее заявление сделало посольство КНР в Лондоне.

"Любые действия, которые наносит ущерб интересам Китая, встретят решительный отпор со стороны Китая", - отмечается в публикации.

Таким образом дипломатическое представительство отреагировало на решение Великобритании ввести очередной пакет санкций.

Новые ограничения, о которых было объявлено днем ранее, направлены против России, однако под рестрикции попали также три базирующиеся в Китае компании, пишет РГ.