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Китай может в будущем высадиться на Луне и объявить ее своей территорией, считает глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон. Своими опасениями он поделился с журналистами немецкого Bild.

По словам Нельсона, сейчас наблюдается «новая гонка по исследованию вселенной», в которой соревнуются Пекин и Вашингтон. «Мы должны очень сильно беспокоиться по поводу того, что Китай высадится на Луне и скажет: "Это принадлежит нам, а вы держитесь подальше"», — заявил собеседник издания, добавив, что считает космическую программу Китая военной.

Глава НАСА также высказал мнение, что на китайской космической станции будут «учить разрушать спутники, принадлежащие другим», пишет Лента.