Кипр введет для россиян сбор за оформление национальной визы

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Кипр с 1 декабря 2022 года введет визовый сбор за оформление национальной визы для россиян. Об этом 31 октября сообщает на своем сайте АТОР (Ассоциация туроператоров России).

За взрослых заявителей за оформление национальной визы Республики Кипр придется заплатить €80, для детей с 6 до 12 лет — €40.

Сейчас национальная кипрская виза оформляется для россиян бесплатно. Срок рассмотрения заявления составляет от 3 до 5 рабочих дней, пишут "Известия".

Как напомнили специалисты, с сентября Евросоюз приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ, страны повысили сумму визового сбора для россиян и увеличили время, необходимое для рассмотрения заявлений.

Последним визовую политику изменил Кипр, в соответствии с решением правительства республики, с 1 декабря в РФ вводится визовый сбор за оформление кипрской национальной визы.