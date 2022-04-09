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Киноакадемия США отлучила Уилла Смита от своих мероприятий на десять лет

9 апреля 2022 10:41
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Киноакадемия США отлучила Уилла Смита от своих мероприятий на десять лет

Киноакадемия США на 10 лет запретила Уиллу Смиту участвовать в своих мероприятиях и посещать их, причиной стало его рукоприкладство актера отношению к ведущему церемонии вручения премии "Оскар" в конце марта, сообщила пресс-служба профессионального объединения.

"Сегодня правление (киноакадемии) приняло решение на 10 лет, начиная с 8 апреля 2022 года, запретить господину Смиту посещение всех мероприятий и программ киноакадемии как лично, так и в виртуальном формате. Это касается церемонии вручения награды "Оскар" и не только ее", - говорится в сообщении.

Ранее Смит по собственной инициативе покинул ряды киноакадемиков.

На последней церемонии "Оскара" он вышел на сцену и ударил по лицу ведущего Криса Рока за неуместную шутку о своей супруге. На этой же церемонии актер был удостоен награды за главную роль в фильме "Король Ричард". Получая награду, он извинился перед гостями за свой поступок. Поведение Смита, как и первоначальное отсутствие реакции со стороны киноакадемии, вызвало волну критики, при этом пострадавший не стал жаловаться в полицию, пишет РИА Новости.

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