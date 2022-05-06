Карин Жан-Пьер сменит Джен Псаки на посту пресс-секретаря Белого дома

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Президент поблагодарил госпожу Псаки, заявив, что она «прямо и откровенно говорила с американцами и при этом сохраняла чувство юмора», говорится в пресс-релизе Белого дома. Ее новое место работы не уточняется. СМИ писали, что она уйдет на телевидение.

Госпожа Жан-Пьер станет первой чернокожей американкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на посту пресс-секретаря Белого дома. Джо Байден сказал, что она обладает «опытом, талантом и добросовестностью, необходимыми для этой сложной работы».

Джен Псаки начала работать в пресс-службе Белого дома в 2009 году. В 2011 году она ненадолго оставила пост и вернулась в 2012 году, став пресс-секретарем Барака Обамы. В 2013 году была представителем Госдепа. В период президентства Дональда Трампа госпожа Псаки работала политическим комментатором CNN и вернулась в Белый дом после победы на выборах Джо Байдена.

Информация о предстоящем уходе Джен Псаки появилась в апреле. Портал Axios сообщал, что госпожа Псаки ведет переговоры с кабельным телеканалом MSNBC, куда может перейти работать в мае. Сама она эту информацию не подтверждала и не опровергала, пишет Коммерсантъ.

Фото: Patrick Semansky / AP