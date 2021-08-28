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Кардиологи выявили необычную способность кофе

28 августа 2021 15:23
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Ученые обработали данные 468 тыс. жителей Великобритании.

Регулярное употребление кофе, но не более трех чашек в день, способно снизить риск инсульта у людей, не страдающих от заболеваний сердца, передают "Известия". Об этом свидетельствуют результаты исследования, представленного на ежегодном собрании Европейского общества кардиологов, сообщает телекомпания CNN.

Ученые обработали данные 468 тыс. жителей Великобритании. Специалисты проанализировали употребление ими кофе, а также информацию об их здоровье.

Отмечается, что размер кофейной чашки, которую учитывали при исследовании, составляет всего восемь унций (около 237 мл).

В то же время ученые Гарвардского университета предупреждают, что кофе увеличивает вероятность переломов костей у женщин. Однако на мужчин напиток такого эффекта не оказывает.

 

Фото:   pixabay

Теги: кардиологи кофе

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