Канадка после инсульта больше года не испытывала чувство голода

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Перенесшая инсульт жительница Канады на год потеряла чувство голода, что стало первым зафиксированным случаем в истории, пишет научный журнал Neurocase со ссылкой на специалистов из Монреальского университета, передает РИА Новости.

Беременная 28- летняя женщина поступила в больницу с параличом правой стороны тела и нарушениями речи. Врачи диагностировали у нее острый ишемический инсульт левой островной доли мозга.

После выписки пациентка принимали только ацетилсалициловую кислоту. Через полгода ее состояние улучшилось, однако она заметила, что ни разу за это время не испытывала чувства голода и поэтому непреднамеренно пропускала приемы пищи.

Врачи провели обследование и выяснили, что даже при недостатке калорий канадка не чувствовала никаких физиологических сигналов о том, что ей пора поесть, а также проблем со вкусом и запахом пищи.

Женщина начала вновь испытывать чувство голода лишь спустя 15 месяцев после инсульта. За это время она похудела на десять килограммов.

Как отметил руководитель исследования Данг Кхоа Нгуен, причиной такого симптома стало повреждение участка мозга, отвечающего за обработку вкусовых сигналов, аппетит и энергетический баланс.

Таким образом, инсульт спровоцировал дисбаланс вегетативной нервной системы и усиление симпатической функции, что, в свою очередь, способствовало снижению аппетита.

Фото: pixabay