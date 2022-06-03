Как минимум три пассажира погибли в результате аварии поезда на юге Германии

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Как минимум три пассажира поезда, который частично сошел с рельсов недалеко от города Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария), числятся погибшими. Об этом сообщила в пятницу в Twitter региональная полиция, передает ТАСС.

Газета Aachener Zeitung пишет о 60 пострадавших, 16 из которых получили серьезные травмы.

Что привело к аварии, пока неизвестно.

ЧП произошло около 13:20 мск, несколько вагонов опрокинулись, на месте работают спасатели, отрезок железной дороги между Мюнхеном и Гармишем-Партенкирхеном перекрыт.

В спасательной операции задействованы в том числе вертолеты из соседней Австрии.

Фото: соцсети/Яндекс.Новости