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К Земле летит астероид размером с Эйфелеву башню

10 декабря 2021 09:14
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К Земле летит астероид размером с Эйфелеву башню

К Земле летит астероид 4660 Nereus размером с Эйфелеву башню, рассказали в НАСА. Небесное тело было открыто в 1982 году. Ученые объяснили, что оно не представляет угрозы для планеты. На скорости около 23 тысяч километров в час астероид пройдет на значительном расстоянии от Земли.

Согласно данным астрономов, космическое тело состоит из ценной руды – оно содержит никель, кобальт и железо на сумму свыше 4,5 млрд долларов.

По словам ученых, если бы этот астероид упал в Англии, взрыв бы уничтожил большую часть королевства, передает Радио Маяк.

Фото: pixabay

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