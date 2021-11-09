К Земле летит астероид размером с Эйфелеву башню

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Астероид 4660 Nereus приблизится к Земле 11 декабря и пролетит от планеты на расстоянии около 3,9 миллиона километров, следует из опубликованных лабораторией NASA данных.

Объект классифицируется ведомством как «потенциально опасный».

Длина небесного тела составляет 330 метров. Для сравнения, высота Эйфелевой башни достигает 300.

Тем не менее, по данным NASA, в следующий раз астероид окажется настолько же близко к Земле лишь в 2112 году. Тогда минимальное расстояние между ним и планетой, предположительно, составит около 2,6 миллиона километров, сообщает РИА Новости.

Фото NASA