К форуму «Диалог о фейках 2.0» присоединились более 1000 участников из 65 стран

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Ключевая тема форума – борьба c дезинформацией в мире. Она привлекает внимание международного сообщества, поэтому география мероприятия широка. На форуме присутствуют эксперты из: США, Австралии, Китая, Франции, Испании, Италии, Нидерландов, Швейцарии, Австрии, Великобритании, Германии, Индии, Турции и других стран.

Более 1000 участников, среди которых представители федеральных органов исполнительной власти, международные эксперты, СМИ и участники бизнес-сообщества, будут обсуждать вопросы противодействия фейкам, а также обменяются лучшими практиками и подходами к решению этой проблемы.

Деловая программа форума включает в себя 7 сессий. Среди них: сессия по профилактике межнациональных конфликтов, сессия по противодействию мошенничеству, обсуждение глобальных методов распространения дезинформации и многое другое.

Как рассказал генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак на форуме эксперты «Диалога» представят концепцию Международной ассоциации по фактчекингу.

«Она сосредоточится на защите пользователей интернета от фейковой информации, количество которой растет с каждым днем. Наши двери будут открыты для представителей всех стран, которые борются с дезинформацией, если они разделяют наши ценности и готовы к объективному представлению фактов», — отметил Владимир Табак.

Фото для иллюстраций форума о фейках авторство фото: АНО Диалог Регионы