Известный модельер Вивьен Вествуд умерла в возрасте 81 года

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Английская модельер Вивьен Вествуд скончалась на 82-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter ее дома моды Vivienne Westwood.

«29 декабря 2022 года. Вивьен Вествуд мирно скончалась сегодня в окружении своей семьи в Клэпхеме, Южный Лондон. Миру нужны такие люди, как Вивьен, чтобы что-то изменить к лучшему», — говорится в публикации.

К заявлению также приложена цитата Вествуд.

«Духовная система. Сегодня никогда не было такой потребности в Дао, как сейчас. Дао дает вам ощущение, что вы принадлежите космосу, и придает цель вашей жизни; это дает вам такое чувство идентичности и силы, чтобы знать, что вы живете той жизнью, которой можете жить и, следовательно, должны жить: полностью используйте свой характер и полностью используйте свою жизнь на земле.» — Вивьен Вествуд.

Модельер родилась 8 апреля 1941 года. За свою деятельность Вествуд была награждена Орденом Британской Империи. В общей сложности по всему миру открыто более 500 бутиков Vivienne Westwood, а также выпускается несколько линий одежды, пишет Газета.