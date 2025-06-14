Известный индийский миллиардер умер, проглотив пчелу во время игры в поло

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Известный индийский миллиардер и друг принца Уильяма Санджай Капур умер во время игры в поло в Британии, проглотив пчелу, передает РИА Новости со ссылкой на Mirror.

Издание отмечает, что яд пчелы, ужалившей 53-летнего Капура в рот, вызвал у него мгновенную потерю сознания.

За несколько часов до смерти индийский бизнесмен, получивший образование в Великобритании, отдал дань памяти погибшим при крушении самолета Boeing 787-8 авиакомпании Air India.

У бизнесмена осталось трое детей — 20-летняя дочь Самайра и 14-летний сын Киаан, рожденные в браке со звездой Болливуда Каришме Капур, а также 7-летний сын Азариас — от его второй жены, модели Прийе Сачдев.

Фото: pxhere.com