Я нашел ошибку
Главные новости:
Эвакуацию населения затрудняет густой дым и повреждения покрытия дорог, ведущих от наиболее опасных участков.
Извержение вулкана Семеру на острове Ява: погиб один человек, 41 получил ожоги
Инициативу поддержали несколько вузов.
Роскосмос предложил проводить испытания частных космических аппаратов на базе профильных вузов
Особое место занимают работы художников, друзей Головкина.
В Самарском художественном музее начинает работу выставка, посвященная Константину Головкину
Главный тренер "Крыльев Советов" подвел итоги матча против ЦСКА.
Игорь Осинькин: Если у нас будет такая игра, то будут и очки
20 лет «Единая Россия» удерживает высокую планку по доверию жителей страны, отмечает руководитель фракции "ЕР" в региональном заксобрании.
Александр Живайкин: Партия берет на себя ответственность за выполнение решений и наказов людей  
Первый заместитель Секретаря Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» оценил итоги заключительного этапа ХХ Съезда Партии.
Виктор Кузнецов: в течение нескольких лет кадровый состав "Единой России" обновился на 50%
Зам. Секретаря Самарского реготделения Партии «ЕР», председатель «социального» комитета Самарской губдумы отметила важность социальной направленности.
Марина Сидухина: Одной из важнейших задач «Единой России» было и будет развитие системы социальной поддержки в стране
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области на дорогах ожидается сильная гололедица
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.74
-0.32
EUR 83.24
-0.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские волонтеры пополнили банк крови
Первому победителю викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» вручили ключи от квартиры
Антон Зиньковский. 10 главных моментов в «Крыльях Советов»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Извержение вулкана Семеру на острове Ява: погиб один человек, 41 получил ожоги

4 декабря 2021 23:17
157
Эвакуацию населения затрудняет густой дым и повреждения покрытия дорог, ведущих от наиболее опасных участков.

Один человек погиб, 41 человек получил ожоги различной степени тяжести в результате извержения вулкана Семеру на востоке острова Ява в Индонезии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Channel News Asia.

О гибели одного жителя округа Лумаджанг и ожогах у еще 41 человека сообщил на пресс-конференции замглавы администрации округа Индах Масдар, говорится в сообщении телеканала. По его словам, все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.

Власти эвакуируют население прилегающих к вулкану районов, однако усилия по эвакуации затрудняет густой дым и повреждения покрытия дорог, ведущих от наиболее опасных участков: во время извержения одна из дорог была перекрыта раскаленным вулканическим пеплом, один из мостов на этой дороге уничтожен.

Извержение вулкана Семеру, самой высокой горы на острове Ява, произошло днем около 15.00 по местному времени (11.00 мск). Вулкан выбросил в атмосферу большое количество пепла; извержение вызвало сход раскаленных лавин и "вулканический дождь", выпадение на землю пепла и камней из пепельных облаков, поднявшихся в воздух при извержении.

 

Фото:   РИА Новости / Сутанта Адитья

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 887 жителей Самарской области заболели коронавирусом
4 декабря 2021  13:10
Еще 887 жителей Самарской области заболели коронавирусом
447
«Студент года 2021»: на пресс-конференции объявили дату и хэдлайнера церемонии подведения итогов конкурса
3 декабря 2021  14:02
«Студент года 2021»: на пресс-конференции объявили дату и хэдлайнера церемонии подведения итогов конкурса
621
В Самарской области в 2021 году на грантовую поддержку малого бизнеса на селе направлено более 200 млн рублей
3 декабря 2021  13:07
В Самарской области в 2021 году на грантовую поддержку малого бизнеса на селе направлено более 200 млн рублей
1049
Строительство детсадов на улицах Подшипниковой и Ташкентской в Самаре выходит на финишную прямую
3 декабря 2021  12:18
Строительство детсадов на улицах Подшипниковой и Ташкентской в Самаре выходит на финишную прямую
524
Памятник «Самарскому Леонардо» Константину Головкину установят на Ленинградской 17 декабря
3 декабря 2021  10:22
Памятник «Самарскому Леонардо» Константину Головкину установят на Ленинградской 17 декабря
470
Весь список