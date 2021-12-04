Извержение вулкана Семеру на острове Ява: погиб один человек, 41 получил ожоги

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Один человек погиб, 41 человек получил ожоги различной степени тяжести в результате извержения вулкана Семеру на востоке острова Ява в Индонезии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Channel News Asia.

О гибели одного жителя округа Лумаджанг и ожогах у еще 41 человека сообщил на пресс-конференции замглавы администрации округа Индах Масдар, говорится в сообщении телеканала. По его словам, все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.

Власти эвакуируют население прилегающих к вулкану районов, однако усилия по эвакуации затрудняет густой дым и повреждения покрытия дорог, ведущих от наиболее опасных участков: во время извержения одна из дорог была перекрыта раскаленным вулканическим пеплом, один из мостов на этой дороге уничтожен.

Извержение вулкана Семеру, самой высокой горы на острове Ява, произошло днем около 15.00 по местному времени (11.00 мск). Вулкан выбросил в атмосферу большое количество пепла; извержение вызвало сход раскаленных лавин и "вулканический дождь", выпадение на землю пепла и камней из пепельных облаков, поднявшихся в воздух при извержении.

Фото: РИА Новости / Сутанта Адитья