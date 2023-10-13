Израильская авиакомпания впервые за 40 лет выполнит рейс в шаббат

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Израильская авиакомпания El Al («Эль аль») впервые за 40 лет собирается выполнить полеты в шаббат за резервистами из Нью-Йорка и Бангкока, сообщила газета The Times of Israel.

В компании сообщили, что солдаты-резервисты будут бесплатно возвращены в субботу на двух самолетах Boeing 787 из Нью-Йорка и Бангкока, расходы по перелету возьмет на себя сама El Al, а также США, передает ТАСС.

Газета уточняет, что рейсы будут выполняться вопреки иудейским религиозным правилам, запрещающих путешествовать в шаббат, для этого было получено разрешение духовенства.

Ранее израильская армия сообщила о призыве на службу 300 тыс. резервистов в связи с началом военных действий вокруг сектора Газа, и еще 350 тыс. резервистов в европейских странах, пишет Взгляд.