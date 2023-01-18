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Из-за крушения вертолета с руководством МВД Украины погибли 18 человек

18 января 2023 13:18
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Из-за крушения вертолета с руководством МВД Украины погибли 18 человек

Число жертв крушения вертолета с руководством МВД в Броварах продолжает расти. По последним данным, среди погибших уже трое детей. Всего в результате ЧП скончались 18 человек.

В больницах сейчас находятся 26 человек, из них 12 – дети.

ЧП в украинских Броварах произошло сегодня, 18 января. В одном из районов города упал вертолет. Падение произошло в жилом секторе, рядом находился детский сад.

По данным нацполиции Украины, на борту вертолета находился глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь МВД Юрий Лубкович – всего 9 человек.

Пока выдвигается две версии происшествия. Первая – ошибка пилотов. Во время крушения был густой туман и вертолету пришлось лететь на низкой высоте. Пилот не заметил здание и машина врезалась в него. Согласно второй версии, вертолет по ошибке сбили украинские войска ПВО, пишет МК.

Фото: соцсети

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