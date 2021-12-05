Исследование GDR: названа самая пьющая страна в мире

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Австралийцы оказались самой пьющей нацией в мире, показало Глобальное исследование по наркотикам и алкоголю (GDR2021), сообщает РИА Новости.

В докладе говорится, что жители Австралии напивались чаще граждан других государств — в среднем 27 раз за год. Это почти вдвое больше среднемирового значения — 15 раз. В тройку лидеров по этому параметру вошли также Дания и Финляндия. Во всех исследованных странах мужчины напиваются чаще женщин. Самые большие различия — среди итальянцев, бельгийцев и швейцарцев.

Кроме того, австралийцы употребляют алкоголь в среднем два раза в неделю, или 106 дней в году. По этому показателю лидирует Франция — 132 раза в год, на втором и третьем местах — Новая Зеландия и Нидерланды соответственно.

Чаще всего из-за выпитого жалеют ирландцы, поляки и новозеландцы — примерно в 28% случаев. На другом конце списка — датчане, австрийцы и финны. Среди причин для угрызений совести чаще всего называют слишком быстрое употребление слишком большого количества алкоголя. Почти во всех странах женщины чаще мужчин сожалеют о выпитом, исключение составили Польша и Италия.

Как пишет Лайф, в опросе не участвовала Россия, а также другие государства постсоветского пространства.