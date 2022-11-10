Индонезия подтвердила отказ Путина от участия в саммите G20

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Президент России Владимир Путин не примет участие в саммите «Большой двадцатки» на Бали. Вместо него от РФ выступит глава МИД Сергей Лавров, сообщил в интервью информационному агентству Reuters пресс-секретарь министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди.

Он подчеркнул, что очное участие главы российской дипломатии не планируется. Лавров, как ожидается, присоединится к одной из встреч в виртуальном формате. Само мероприятие состоится уже на следующей неделе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что формат участия Москвы в саммите G20 и АТЭС еще не определен. По его словам, рассматриваются различные варианты развития событий? пишет ФАН.