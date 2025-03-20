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Инаугурация Лукашенко состоится 25 марта

20 марта 2025 12:29
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Инаугурация Лукашенко состоится 25 марта

Инаугурация вновь избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится 25 марта. Об этом сообщает агентство БЕЛТА в Telegram-канале.

В посте говорится, что по конституции республики присяга главы государства приносится в торжественной обстановке. На мероприятии обязательно присутствуют члены президиума Всебелорусского народного собрания, а также депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, судьи Конституционного и Верховного судов.

"Церемония инаугурации вновь избранного Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко состоится 25 марта", – следует из публикации.

Выборы лидера Белоруссии состоялись 26 января. По данным Центральной избирательной комиссии страны, Лукашенко набрал 86,82% голосов. Он баллотировался на пост главы государства уже в седьмой раз, пишет Смотрим.

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