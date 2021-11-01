Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло $300 млрд

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Глава компаний Tesla и SpaceX стал первым человеком в истории, чье состояние достигло $300 млрд. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщает Forbes, пишут "Известия".

Отмечается, что состояние Маска достигло отметки в $300 млрд примерно в 16:45 мск. Через 15 минут после начала торгов в США состояние предпринимателя Tesla увеличивалось на $7,4 млрд.

Позднее цена акций Tesla скорректировалась, а состояние главы компании опустилось до в $296,5 млрд (17:46 мск).

Состояние Маска подскочило на фоне продолжающегося роста цен на акции Tesla, который начался на прошлой неделе. В ходе торгов в понедельник стоимость ценных бумаг компании обновила рекорд, достигнув отметки $1154,49.

Фото: соцсети