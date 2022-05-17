Илон Маск: сделка по покупке Twitter не будет завершена, пока соцсеть не докажет, что в ней менее 5% фейковых аккаунтов

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Американский предприниматель Илон Маск заявил во вторник, что сделка по покупке Twitter не будет завершена, пока глава компании не предоставит доказательства того, что число фейковых аккаунтов в соцсети составляет менее 5%, передает ТАСС.

"Вчера гендиректор Twitter публично отказался предоставить доказательства [того, что число фейковых аккаунтов в соцсети составляет] менее 5%. Эта сделка не может сдвинуться с мертвой точки, пока он этого не сделает", - написал Маск в своем аккаунте в Twitter. По словам предпринимателя, в настоящее время в соцсети более 20% поддельных аккаунтов.

В понедельник Маск не исключил возможности купить Twitter по цене ниже заявленной - 25 апреля руководство Twitter объявило, что Маск приобретет компанию за $44 млрд. Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, если миллиардер решит расторгнуть соглашение, он должен будет выплатить компании штраф 1 млрд долларов. Если инициатором расторжения выступит Twitter, компенсацию получит Маск. Срок окончательного закрытия сделки назначен на 24 октября.

Фото: AP Photo/Jae C. Hong/ТАСС