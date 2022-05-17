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Илон Маск: сделка по покупке Twitter не будет завершена, пока соцсеть не докажет, что в ней менее 5% фейковых аккаунтов

17 мая 2022 14:43
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Предприниматель не исключил возможности купить соцсеть по цене ниже заявленной.

Американский предприниматель Илон Маск заявил во вторник, что сделка по покупке Twitter не будет завершена, пока глава компании не предоставит доказательства того, что число фейковых аккаунтов в соцсети составляет менее 5%, передает ТАСС.

"Вчера гендиректор Twitter публично отказался предоставить доказательства [того, что число фейковых аккаунтов в соцсети составляет] менее 5%. Эта сделка не может сдвинуться с мертвой точки, пока он этого не сделает", - написал Маск в своем аккаунте в Twitter. По словам предпринимателя, в настоящее время в соцсети более 20% поддельных аккаунтов.

В понедельник Маск не исключил возможности купить Twitter по цене ниже заявленной - 25 апреля руководство Twitter объявило, что Маск приобретет компанию за $44 млрд. Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, если миллиардер решит расторгнуть соглашение, он должен будет выплатить компании штраф 1 млрд долларов. Если инициатором расторжения выступит Twitter, компенсацию получит Маск. Срок окончательного закрытия сделки назначен на 24 октября.

 

Фото:   AP Photo/Jae C. Hong/ТАСС

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