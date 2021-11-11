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Илон Маск после опроса в соцсети продал часть своих акций

11 ноября 2021 09:22
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Илон Маск после опроса в социальной сети Twitter продал часть своих акций

Американский предприниматель Илон Маск после опроса в социальной сети Twitter продал часть своих акций. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на документ регулятора.

Основатель компании Tesla мог продать более 930 тысяч акций после обвинений в неуплате налогов. При этом ему все еще принадлежит более 170 миллионов акций компании. О продаже бумаг стало известно после проведенного Маском опроса в Twitter о продаже 10% его акций Tesla, однако продажа планировалась еще в сентябре. Более половины участников голосования (57,9%) высказались за продажу акций.

Газета Wall Street Journal отмечала, что Илон Маск является крупнейшим акционером Tesla, которому принадлежит около 17% акций компании, что оценивается примерно в 200 миллиардов долларов, передает Радио Маяк.

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