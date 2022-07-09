Илон Маск отказался покупать Twitter

184

Миллиардер Илон Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке этой платформы, говорится в письме его представителя в компанию.

Как говорится в распространенном документе, предприниматель реализует свое право "расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки". Письмо же представляет собой формальное уведомление, подчеркнули представители бизнесмена.

"Господин Маск имеет основания считать, что истинное число ложных или спам-аккаунтов в Twitter существенно выше, чем указанные соцсетью "менее пяти процентов", — говорится в документе.

По оценке авторов письма, эта цифра "резко занижена".

Недовольство миллиардера также вызвала кадровая политика компании, недавние увольнения и решение приостановить прием на работу, добавили представители предпринимателя.

Также сообщается, что руководство платформы ввело в заблуждение Маска при заключении сделки, а позже "Twitter не смог или отказался предоставить информацию". Как указывают представители бизнесмена, соцсеть не предоставила информацию о процессе проверки спама и фейковых аккаунтов, их блокировке. Кроме того, Маск не удовлетворен предоставленными материалами о финансовом состоянии компании, говорится в письме.

Ранее Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но потребовал проверить данные компании о том, что число "фейковых" аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает пять процентов, сообщает РИА Новости.