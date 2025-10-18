ИКИ РАН: магнитные бури ожидаются на Земле в ближайшие сутки

125

Магнитные бури начнутся на Земле в ближайшие сутки, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Начало магнитных бурь ожидается в ближайшие часы.

"Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка – в течение ближайших часов ожидается начало магнитных бурь. Вспышечная активность – повышенная без рисков для Земли", – сказано в посте, размещенном в Telegram-канале лаборатории около 9 утра 18-го октября.

Специалисты уточнили, что в течение прошедшего дня геомагнитная обстановка была слабо возмущенной, а вспышечная активность – повышенной, пишет Смотрим.