Где дети смогут заниматься творчеством, расширять кругозор, общаться и находить новые увлечения.
В кинотеатре «Художественный» появится современный детский центр
Телесные повреждения получил один из водителей.
В Самарской области на 877 км автодороги М-5 «Урал» столкнулись два грузовика
Будьте внимательны и осторожны!
19 октября местами в Самарской области ожидается туман
СХК «Лада» успешно прошла этот этап и вошла в восьмёрку сильнейших коллективов страны.
В Дзержинске завершился второй круг Чемпионата России по следж-хоккею Высшей Лиги
Чехия увеличила поставки пива в Россию до максимума с начала года
ИКИ РАН: комета Lemmon пройдет на минимальном расстоянии от Земли
Синоптик Вильфанд сообщил о начале «предзимья» в России
В Самаре автомобилистка врезалась в бордюр и ограждение
ИКИ РАН: комета Lemmon пройдет на минимальном расстоянии от Земли

18 октября 2025 13:37
140
ИКИ РАН: комета Lemmon пройдет на минимальном расстоянии от Земли

Во вторник, 21 октября, комета C/2025 A6 Lemmon пройдет на минимальном расстоянии от Земли. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Расстояние между кометой и Землей составит 89 млн километров. По оценке ученых, сейчас тело проходит через пик светимости, в связи с чем исходные ожидания достижения им 2-й звездной величины были сильно завышенными, пишет Смотрим.

Кроме того, тело уступает по яркости сильным кометам 2024 года, в частности комете C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), которая в пике имела в несколько сот раз большую светимость. При этом ученые не отрицают изменения в лучшую сторону, однако речь идет максимум о том, что тело может стать ярче в 2-3 раза.

Уточняется, что комета Lemmon будет наблюдаться как минимум до конца октября – начало ноября.

Впервые о комете Lemmon стало известно в начале 2025 года. Уже в сентябре тело показало ускоренное увеличение яркости в сравнении с прогнозами. Тогда ученые отметили, что максимально близкое расстояние между кометой и Землей может привести к большой опасности.

