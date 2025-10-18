ИКИ РАН: комета Lemmon пройдет на минимальном расстоянии от Земли

140

Во вторник, 21 октября, комета C/2025 A6 Lemmon пройдет на минимальном расстоянии от Земли. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Расстояние между кометой и Землей составит 89 млн километров. По оценке ученых, сейчас тело проходит через пик светимости, в связи с чем исходные ожидания достижения им 2-й звездной величины были сильно завышенными, пишет Смотрим.

Кроме того, тело уступает по яркости сильным кометам 2024 года, в частности комете C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), которая в пике имела в несколько сот раз большую светимость. При этом ученые не отрицают изменения в лучшую сторону, однако речь идет максимум о том, что тело может стать ярче в 2-3 раза.

Уточняется, что комета Lemmon будет наблюдаться как минимум до конца октября – начало ноября.

Впервые о комете Lemmon стало известно в начале 2025 года. Уже в сентябре тело показало ускоренное увеличение яркости в сравнении с прогнозами. Тогда ученые отметили, что максимально близкое расстояние между кометой и Землей может привести к большой опасности.