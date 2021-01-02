Honda разработала «автомобильную маску» для защиты водителей от вирусов

139

Компания Honda разработала усовершенствование для воздушного фильтра и называет изобретение Kurumask — перевести это можно как автомобильная маска, передает Autonews. Японский производитель рассказал об этом в своем пресс-центре.



Honda утверждает, что дополнительный фильтр защищает водителей от вирусов. Однако, к сожалению, невозможно проверить, насколько такая «маска» может защитить конкретно от коронавируса.

Японская компания оплатила специальные исследования и выяснила, что маска избавляет салон от 99,8% вирусов за 15 минут и от 99,9% — за 24 часа. Принцип действия как у обычной медицинский маски: она просто надевается на салонный фильтр автомобиля. Срок действия изобретения — около года.



В Honda говорят, что хотят помочь водителям чувствовать себя в безопасности даже в холодную погоду, когда не хочется открывать окна машины и проветривать салон. Для этого компания работает вместе с командой инженеров, которые создают транспорт для перемещения больных коронавирусом.



Пока что Kurumask доступна только на модели N-Box, однако в будущем Honda намерена ставить ее на все свои машины.



В конце 2020 года Honda объявила, что прекратит продажу автомобилей в России в 2022 году. После этого японская марка будет продавать в РФ только мотоциклетную и силовую технику, а также продолжат заниматься послепродажным обслуживанием автомобилей.



В компании объяснили, что приняли такое решение исходя из новой стратегии компании в условиях серьезных изменений в мировой автомобильной промышленности.







Фото: Honda / Autonews