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Хомяк по кличке Сталин спас свою хозяйку в Британии

21 марта 2021 23:55
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Благодаря хомяку женщина вовремя попала в руки врачей. После этого Андреа переименовала своего хомяка в Доктора Сталина.

В Великобритании хомяк по кличке Сталин спас свою 43-летнюю хозяйку Андреа Лэнг, укусив ее за большой палец во время уборки клетки, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Star.

Палец распух, а из раны пошел гной, и женщина обратилась к врачу.

Ей назначили антибиотики, после приема которых она заметила на руках синяки, и решила узнать, не связаны ли они с укусом грызуна.

Лэнг доставили в больницу, где выяснили, что у нее опасно высокий уровень свертываемости белка в крови. Это состояние вызвано редким заболеванием, которое значительно повышает риск образования тромбов.

"Я очень благодарна хомяку за то, что он меня укусил. Если бы он этого не сделал, я бы никогда не узнала, что у меня такое опасное заболевание крови", — цитирует издание Лэнг.

После случившегося женщина переименовала своего хомяка в Доктора Сталина

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