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Хакеры взломали систему электронной почты ФБР США

14 ноября 2021 11:35
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Хакеры взломали систему электронной почты ФБР США

По сведениям агентства Блумберг, злоумышленники разослали десятки тысяч электронных писем с предупреждением о возможной кибератаке посредством электронной почты ФБР. Согласно предварительным данным, речь идет о внешней учетной записи спецслужбы, которая использовалась для обмена и передачи несекретной информации.

Всего с этого аккаунта было отправлено не менее 100 тысяч посланий. Как отмечает Блумберг, атака началась в районе полуночи, в письмах якобы от имени Министерства внутренней безопасности США говорилось, что в электронные системы проник один из сообщников группы хакеров-вымогателей. Отправители настоятельно советовали получателям проверить все внутренние системы, при этом к письмам не было прикреплено какого-либо вредоносного программного обеспечения, передает Радио Маяк.

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