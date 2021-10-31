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Хакеры совершили "виртуальное ограбление" британского ювелирного дома

31 октября 2021 13:12
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Хакеры совершили "виртуальное ограбление" британского ювелирного дома

Хакеры совершили "виртуальное ограбление" британского ювелирного дома Graff Diamonds, получив личные данные мировых лидеров, актеров и магнатов. О кибератаке пишет британская газета Mail on Sunday. Отмечается, что в даркнете уже появилось 69 тысяч конфиденциальных документов, в том числе файлы, касающиеся экс-президента США Дональда Трампа, американской телеведущей Опры Уинфри, английского футболиста Дэвида Бекхэма и других.

Сами хакеры заявили, что опубликованные данные касаются 11-ти тысяч состоятельных клиентов ювелирного дома, и это лишь один процент попавшего в их распоряжение. Как полагают киберэксперты, вымогатели потребуют выкуп либо в кибервалюте, такой как биткоин, либо даже в драгоценностях, пишет газета. По словам представителя ювелирного дома, о случившемся уже сообщили "соответствующим правоохранительным органам и в регулирующий орган Великобритании по защите данных", передает Радио Маяк.

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