Guardian: ученые зафиксировали необратимое исчезновение коралловых рифов

Земля достигла первого катастрофического переломного момента, связанного с выбросами парниковых газов, пишет The Guardian со ссылкой на доклад 23 ученых из 160 стран.

Исследователи обеспокоены тем, что тепловодные коралловые рифы сталкиваются с долгосрочным истощением, из-за чего уже сейчас под угрозой обеспечение продовольствием миллионов людей, пишет АиФ.

Коралловые рифы являются домом для четверти всех морских видов на Земле, они считаются одной из наиболее уязвимых систем к глобальному потеплению, говорится в докладе.

С января 2023 года коралловые рифы находятся в разгаре глобального обесцвечивания, четвертого и худшего за всю историю наблюдений, при этом более 80% рифов в 80 странах пострадали от экстремальных температур океана.

«Если мы не вернемся к глобальной средней температуре поверхности в 1,2 °C (и в конечном итоге по крайней мере до 1 °C) как можно быстрее, мы не сможем сохранить тепловодные рифы», – говорится в материале.

Профессор Тим Лентон из Института глобальных систем Университета Эксетера заявил, что мы не можем больше говорить о том, что Земля только пройдет катастрофические переломные моменты, потому что широкомасштабное вымирание тепловодных коралловых рифов – уже реальность.

«По прогнозам, мы собираемся превысить глобальное потепление на 1,5 °C, вероятно, к 2030 году. Это ставит мир в большую опасную зону эскалации риска дальнейших разрушительных переломных моментов», – подчеркнул Лентон.

Он предупредил, что следующие катастрофические переломы – вымирание Амазонки, коллапс основных океанских течений и потеря ледяных щитов.