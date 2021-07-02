Грузовой Boeing 737 экстренно сел на воду у Гавайских островов

66

Грузовой Boeing 737 совершил экстренную посадку на воду у Гонолулу. Оба пилота спасены, сообщил в пятницу телеканал CNBC со ссылкой на Управление гражданской авиации США, передает ТАСС.

По его информации, пилоты сообщили о проблемах с двигателем и попытались вернуться в Гонолулу, но были вынуждены сесть на воду. Согласно предварительной информации, Береговая охрана США спасла обоих пилотов.

Управление гражданской авиации и комиссия по безопасности на транспорте проведут расследование.

Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images, архив/ТАСС