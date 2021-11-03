Греция вводит новые ограничения для граждан, не прошедших вакцинации от коронавируса

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Правительство Греции вводит новые ограничения для граждан, не прошедших вакцинации от коронавируса. Без отрицательного результата теста на COVID-19 их с субботы не будут пускать в банки, учреждения госслужбы, промтоварные магазины, развлекательные учреждения и парикмахерские. Об этом объявил на брифинге министр здравоохранения страны Танос Плеврис.

С 6 ноября непривитым предстоит сдавать два экспресс-теста или ПЦР-теста в неделю за свой счет для того, чтобы иметь возможность работать в государственном или частном секторе, посещать различные учреждения.

При этом граждане смогут свободно ходить в продуктовые магазины, в аптеки и церкви.

Увеличатся штрафы для магазинов, которые не соблюдают установленные меры. Они будут начинаться с 5 тысяч евро, а работа таких заведений будет приостанавливаться на две недели, передает Радио Маяк.