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Компания Google временно приостановила монетизацию российских государственных СМИ, о чем в воскресенье, 27 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на организацию.

Как отмечается в материале, Google накладывает ограничения на размещение рекламы на своих ресурсах.

Ранее, 26 февраля, социальная сеть Twitter сообщила о приостановке рекламы для жителей России и Украины, а также о временной остановке рекомендаций твитов, чтобы избежать распространения некорректной информации.

24 февраля Facebook подверг цензуре материалы четырех российских СМИ — «Звезда», «РИА Новости», «Лента.ру» и «Газета.ру».

Как заявили в Роскомнадзоре, администрация социальной сети маркировала материалы вышеперечисленных российских СМИ как недостоверные и наложила технические ограничения на поисковую выдачу их публикаций, чтобы уменьшить читательскую аудиторию.

В тот же день Роскомнадзор заявил о волне фейковых публикаций в интернете о проводимой Россией специальной операции по защите Донбасса. В ведомстве подчеркнули обязательство СМИ и информационных ресурсов публиковать только официальную проверенную информацию, пишут "Известия".