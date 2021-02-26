Гольфстрим беспрецедентно ослабил течение

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Об этом заявили учёные, изучив косвенные данные.

Результат их удивил: за последние сто лет произошло беспрецедентное замедление Атлантической меридиональной циркуляции – системы океанических течений в Атлантике, оказывающей существенное влияние на глобальный климат. Работа экспертов опубликована в журнале Nature Geoscience.

Отмечается, что атлантическая меридиональная циркуляция переносит до 25% тепла между атмосферой и океаном в Северном полушарии и отвечает за поддержание умеренного климата в Северо-Западной Европе. Это может привести к изменению климата в Европе: усиление жары и уменьшение количества осадков летом и учащение зимних экстремальных погодных явлений, связанных с приходом на континент атлантических штормов, передает Радио Маяк