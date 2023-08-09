Я нашел ошибку
Главные новости:
Житель Самары признан виновным в совершении кражи двух велосипедов
Житель Самары признан виновным в совершении кражи двух велосипедов
В Сызрани дети закидывали камнями грузовые поезда
В Сызрани дети закидывали камнями грузовые поезда
Россиян предупредили о резком росте цен на чай и кофе
Россиян предупредили о резком росте цен на чай и кофе
Жителю Кошкинского района самовольно подключился к газопроводу
Житель Кошкинского района самовольно подключился к газопроводу
Глава НАСА отказался признать Россию участником новой космической гонки
Глава НАСА отказался признать Россию участником новой космической гонки
Власти РФ не поддержали снижение цен на ОСАГО для российских автомобилей
Власти РФ не поддержали снижение цен на ОСАГО для российских автомобилей
Россияне продали валюты на сумму более 40 миллиардов рублей
Россияне продали валюты на сумму более 40 миллиардов рублей
В Отрадном директора детской художественной школы обвинили в фиктивном трудоустройстве сотрудников
В Отрадном директора детской художественной школы обвинили в фиктивном трудоустройстве сотрудников
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.08
-0.49
EUR 105.44
-0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
В Самаре пройдет фестиваль красок
В Октябрьске мастера народного творчества и ремесел готовятся к традиционной «Батрацкой ярмарке»
Весь список
  • Персональные данные

Глава НАСА отказался признать Россию участником новой космической гонки

9 августа 2023 09:18
83
Глава НАСА отказался признать Россию участником новой космической гонки

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон заявил об отказе США считать Россию участником новой космической гонки. По его словам, это противостояние происходит исключительно между Вашингтоном и Пекином, сообщает РИА Новости.

«Не думаю, что многие сейчас скажут, что Россия способна совершить посадку космонавтов на Луну в те сроки, о которых говорим мы и, возможно, Китай, поэтому думаю, что космическая гонка ведется именно между нами и Китаем», — заявил он.

Нельсон также выразил надежду на то, что Китаю не удастся добраться до Южного полюса Луны раньше США.

Помимо этого глава НАСА пожелал «всего хорошего» миссии российской автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25», которую планируют запустить 11 августа.

Ранее стало известно, что в НАСА надеются на поддержку «Роскосмосом» продления работы Международной космической станции (МКС) после 2028 года, пишет Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий
8 августа 2023  20:50
Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий
329
Жители Самарской области могут выбрать лучший мурал в ПФО
8 августа 2023  17:21
Жители Самарской области могут выбрать лучший мурал в ПФО
374
Из-за жары запрещено посещать леса нацпарка Самарская Лука
8 августа 2023  16:39
Из-за жары запрещено посещать леса нацпарка Самарская Лука
356
В Самаре будет временно ограничено движение транспорта
8 августа 2023  11:58
В Самаре будет временно ограничено движение транспорта
329
В Самаре движение автобуса №83 будет скорректировано
7 августа 2023  18:21
В Самаре движение автобуса №83 будет скорректировано
517
Весь список