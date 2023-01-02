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Глава НАСА допустил, что Китай может заявить о правах на территории на Луне

2 января 2023 11:16
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Глава НАСА допустил, что Китай может заявить о правах на территории на Луне

Китай может заявить о правах на территории на Луне в случае высадки китайских астронавтов, заявил глава НАСА Билл Нельсон.

"Это факт: мы находимся в космической гонке. Правда в том, что нам лучше следить, чтобы они (Китай – ред.) не оказались в каком-либо месте на Луне под предлогом научных исследований. И не исключено, что они заявят: "Держитесь подальше, мы здесь, это наша территория", - сказал он в интервью изданию Politico.

Глава НАСА выразил надежду, что США вернутся на Луну раньше, чем туда доберется Китай, обратив внимание на успехи Пекина в последнее десятилетие.

"Верно также и то, что дата их высадки на Луне становится все ближе и ближе", - добавил Нельсон.

Россия и Китая в марте 2021 года подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС).

МНЛС — комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемых на поверхности и на орбите Луны для многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая изучение и использование спутника Земли, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации и перспективой присутствия человека на Луне, пишет РИА Новости.

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