Я нашел ошибку
Главные новости:
За сутки в Самарской области заболел еще 2001 человек
За сутки в Самарской области заболел еще 2001 человек
Количество уехавших из России IT-специалистов может сильно вырасти
Количество уехавших из России IT-специалистов может сильно вырасти
Самарскую полицию возглавил Игорь Иванов
Самарскую полицию возглавил Игорь Иванов
Депутаты Государственной Думы проведут внеплановое заседание нижней палаты парламента 3 октября
Депутаты Государственной Думы проведут внеплановое заседание нижней палаты парламента 3 октября
Более половины российской нефти, предназначенной для поставок за рубеж, оказалось под санкциями или под их угрозой
Более половины российской нефти, предназначенной для поставок за рубеж, оказалось под санкциями или под их угрозой
В Самаре ночью 42 человека тушили крупный пожар
В Самаре ночью 42 человека тушили крупный пожар
Самарские единороссы проконтролировали чистоту берега реки Самарка
Самарские единороссы проконтролировали чистоту берега реки Самарка
Библиотека нового поколения открылась в Тольятти
Библиотека нового поколения открылась в Тольятти
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.18
0.18
EUR 56
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Глава МИД Швеции заявила, что причиной ЧП на «Северных потоках» стали взрывы

28 сентября 2022 11:20
145
Глава МИД Швеции заявила, что причиной ЧП на «Северных потоках» стали взрывы

Причинами инцидентов с утечкой газа из трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» стали взрывы, заявила глава Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде. Сами взрывы, по ее словам, возможно, стали следствием саботажа.

«Утечка газа из [трубопроводов] „Северный поток — 1“ и „Северный поток — 2“ в исключительных экономических зонах Дании и Швеции стала следствием взрывов, вероятно, вызванных саботажем», — написала министр в Twitter.

По ее словам, в ведомстве продолжают собирать информацию по факту ЧП, выясняются все обстоятельства.

В понедельник компания Nord Stream AG сообщила о критическом снижении давления на обеих нитках газопровода, причины происшествия на данный момент неизвестны. Авария произошла на участке «Северного потока — 2» рядом с берегами Дании.

Заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач сообщал, что на ремонт газопроводов могут уйти месяцы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал аварии на «Северных потоках» беспрецедентной ситуацией, пишет 360tv.ru.

Шведский сейсмоцентр зафиксировал в районе утечек газа мощные подводные взрывы.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре за первый день отопительного сезона подключили свыше 15% процентов МКД
28 сентября 2022  12:32
В Самаре за первый день отопительного сезона подключили свыше 15% процентов МКД
139
30 сентября в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
28 сентября 2022  11:30
30 сентября в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
150
В Правительстве региона обсудили вопрос строительства медицинских учреждений
28 сентября 2022  10:29
В Правительстве региона обсудили вопрос строительства медицинских учреждений
198
В Самаре официально стартовал отопительный сезон 2022-2023
28 сентября 2022  09:26
В Самаре официально стартовал отопительный сезон 2022-2023
194
В Самарской области задачи по призыву в рамках частичной мобилизации выполняются в полном объеме.
27 сентября 2022  15:01
«Горжусь земляками – защитниками Отечества», - Губернатор Дмитрий Азаров
480
Весь список