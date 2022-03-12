Глава Instagram Моззери прокомментировал блокировку соцсети в России

194

Глава Instagram Адам Моззери прокомментировал решение о блокировке социальной сети на территории России.

«В понедельник Instagram заблокируют в России. Это решение отрежет 80 млн в России друг от друга и от остального мира, ведь примерно 80% людей в России подписаны на аккаунты вне страны. Это неправильно», — написал он в Twitter.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор ограничит доступ к соцсети Instagram после того, как её компания-владелец разрешила публиковать в ряде стран призывы к насилию против россиян.

Блокировка Instagram начнётся в ночь на 14 марта.

Также СК России возбудил уголовное дело в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании, пишет РТ.