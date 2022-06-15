Германия сняла ограничения на въезд в страну и возобновила выдачу виз россиянам

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Германия 11 июня временно отменила коронавирусные ограничения на въезд в страну и возобновила прием заявлений о выдаче виз россиянам с любой целью поездки, пишут "Известия". Об этом сообщается на сайте посольства ФРГ в России.

Теперь для въезда в Германию туристам не нужно предоставлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест.

В дипведомстве уточнили, что подать заявление на визу и записаться на собеседование можно через сервисно-визовый центр компании VisaMetric.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко/"Известия"