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Федеральное сетевое агентство ФРГ пришло к выводу, что сертификация Nord Stream 2 может рассматриваться лишь в случае, если оператор имеет правовую форму в соответствии с германским правом.
Германия приостановила сертификацию оператора "Северного потока - 2"
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Германия приостановила сертификацию оператора "Северного потока - 2"

16 ноября 2021 14:18
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Федеральное сетевое агентство ФРГ пришло к выводу, что сертификация Nord Stream 2 может рассматриваться лишь в случае, если оператор имеет правовую форму в соответствии с германским правом.

Федеральное сетевое агентство Германии "приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора" из-за вопросов организационно-правового характера. Об этом говорится в сообщении, которое распространил регулятор во вторник, передает ТАСС.

"В результате проверки документов агентство пришло к выводу, что сертификация оператора трубопровода Nord Stream 2 может рассматриваться лишь в случае, если оператор имеет правовую форму в соответствии с германским правом", - говорится в сообщении.

Процесс сертификации возобновится, когда оператор со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки", отметили в регуляторе. "Процесс сертификации остается приостановленным до тех пор, пока передача основных активов и человеческих ресурсов дочерней компании не будет завершена, и Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые документы дочерней компании в качестве нового заявителя", - говорится в пресс-релизе.

Регулятор отмечает, что решение будет принято "в рамках оставшегося срока от предусмотренных законом четырех месяцев". Крайним сроком ранее называлось 8 января 2022 года.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. 

Для запуска газопровода нужно получить регистрацию как независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Это ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.

 

Фото:    Nord Stream 2/Nikolai Ryutin/ТАСС

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