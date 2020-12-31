Генсек НАТО не увидел в России непосредственной угрозы альянсу

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НАТО не видит в лице России непосредственной военной опасности, которая может угрожать деятельности альянса, передает РБК. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью французскому журналу Le Point.



«Я не вижу непосредственной угрозы, исходящей от России в форме военного нападения. Но я вижу Россию, которая утверждается. Она [Россия] использует свою военную мощь против соседей — Грузии и Украины», — сказал Столтенберг (цитата по ТАСС).



Генсек НАТО выразил уверенность, что Москва «стояла за кибератаками, направленными против парламентов в Германии и Норвегии». Помимо прочего Столтенберг заявил, что Россия причастна к использованию химических веществ для убийств людей в Великобритании.



Москва отрицает причастность к кибератакам и отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.



«Даже если она не столь же могущественна, как был Советский Союз, Россия обладает ядерным оружием и ракетами, которые могут достигнуть всей территории Европы», — отметил глава альянса.



Кроме того, Столтенберг раскритиковал Турцию за приобретение российских зенитных ракетных систем С-400. «Но я знаю, что Турция — важный союзник НАТО. У нее стратегическое географическое положение», — добавил Столтенберг. Он указал на важность сохранения Турции в составе НАТО.



1 декабря Североатлантический альянс представил стратегический отчет, в котором утверждалось, что Россия регулярно проводит «устрашающие военные операции в непосредственной близости от стран — участниц НАТО» и угрожает их безопасности.



В отчете говорилось, что «российское правительство стремится к гегемонии над бывшими советскими республиками и подрывает их суверенитет и территориальную целостность, стремясь преградить путь странам», которые хотят присоединиться к НАТО.



В частности, в отчете альянса сообщалось, что Россия продолжает свою «агрессию» на Украине и в Грузии. В связи с этим Североатлантический альянс указывал на необходимость укрепления партнерства с этими «уязвимыми демократиями», которые хотят присоединиться к НАТО и «находятся под постоянным внешним и внутренним давлением» со стороны Москвы.



При этом альянс должен сохранять двусторонний подход к России, который заключается и в сдерживании, и в диалоге, добавлялось в отчете НАТО.





Фото: Olivier Matthys / AP / РБК