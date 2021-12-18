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Генералы США предрекли гражданскую войну в стране в 2024 году

18 декабря 2021 10:39
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Генералы США предрекли гражданскую войну в стране в 2024 году

Президентские выборы 2024 года в Соединенных Штатах могут привести к беспорядкам и даже к попытке госпереворота, причем с участием военных. Такое мнение высказали генерал-майоры Пол Итон, Антонио Тагуба и бригадный генерал Стивен Андерсон в пятницу, 17 декабря.

По их мнению, в настроениях солдат вооруженных сил США уже заметны признаки возможного хаоса, написали они в колонке для The Washington Post.

Так, генералы обратили внимание, что в штурме Капитолия 6 января 2021 года участвовало «тревожное число ветеранов и военнослужащих». Отношение к армии имел каждый десятый обвиняемый. А еще 124 отставных военных офицеров от имени портала Flag Officers 4 America опубликовали письмо в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа, который настаивает, что у него «украли» победу в президентской гонке. И таких примеров много.

В материале сообщается, что в расколотом состоянии США некоторые военные могут отказаться выполнять приказы президента Джо Байдена. Такой сценарий может повлечь за собой гражданскую войну, чем в свою очередь могут воспользоваться противники Вашингтона и атаковать страну.

Итон, Тагуба и Андерсон призывают незамедлительно предпринять конкретные шаги, чтобы избежать подобного исхода. Они предлагают укрепить структуру командования, а также регулярно выявлять и изолировать «потенциальных мятежников». Озвучено даже предложение Пентагону «разыграть» мнимый переворот после выборов, чтобы выявить уязвимые места потенциальных оппонентов правительства, пишут "Известия".

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